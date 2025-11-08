[11.7 ラ・リーガ第12節 エルチェ 1-1 ソシエダ]ラ・リーガは7日、第12節を行い、MF久保建英所属のソシエダはエルチェに1-1で引き分けた。左足首の捻挫で休養と途中出場が続いていた久保は9月25日のマジョルカ戦(◯1-0)以来6試合ぶりの先発復帰。前半25分には左足ボレーシュートでゴールに襲いかかるなど、状態の良さを感じさせたが、相手GKのスーパーセーブに阻まれて得点を逃し、1点ビハインドの後半19分に途中交代となった。