2025年11月8日午前3時半ごろ、厚沢部町鶉町の町道上でクマ1頭が目撃されました。車で新聞配達中の男性から、「道路を横断するクマをみた」と警察に通報がありました。警察によりますと、クマの体長は1.5メートルほどだということです。その後警察が警戒にあたっていたところ、目撃現場から500メートル離れた町道上にクマのフンが見つかったということです。午前8時現在も、警察が付近の警戒にあたっています。