●今週の業種別騰落率ランキング ※11月7日終値の10月31日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：19 業種値下がり：14 業種 東証プライム：1610銘柄値上がり： 789 銘柄値下がり： 783 銘柄変わらず他：38 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. サービス業(0283) +3.27 ＦＦＪ 、リクルート 、