1872（明治5）年の鉄道開業以来、日本の鉄道は目覚ましい発展を遂げてきた。明治天皇をはじめ皇室の方々も鉄道を利用し、全国を旅してこられた。旅といえば付きものなのが「食事」である。戦後になって、空路による移動が始まるまでは、陸路か航路しかなかった。半日を越える移動時間中には、“お昼”を召し上がることもあった。いつ頃から、どんな食事を摂られていたのか。現代の観光列車に通じるものがある“お召列車”の食事事