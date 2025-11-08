大腸がん手術で休養していた関西名物パーソナリティー浜村淳（90）が8日、MBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜午前8時）で、仕事復帰した。浜村は番組冒頭、「3週間ぶりのご無沙汰でございます。浜村、戻って参りました」と第一声を届けた。「検査入院、人間90歳にもなりますとね、あっちこっちおかしなところが出てきます。この際、一気に検査して、いっぺんに悪いところを直そうと、車で言うとパーツの交換ですね。部分部分