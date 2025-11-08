毎年ハロウィンに、もはや誰だかわからない程の本気の仮装を披露することで知られるハイディ・クルム。今年は一体どんなトランスフォーメーションを見せたのか？世間をアッと驚かせた仮装を振り返ってみよう！【写真】全身うろこでおおわれ、うねるヘビヘアー超すごいハイディ・クルムのコスプレVarietyによると、今年で24回目となるハイディ主催の毎年恒例のハロウィンパーティーが、米ニューヨークのハードロック・ホテ