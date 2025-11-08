初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は８日、１２月４日に後楽園ホールで開催する「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３７ーＴＨＥ２０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹー［２０周年記念大会」の第２弾カードを発表した。団体は、ＳＳＰＷ認定世界タッグ王座を新設。初代王者決定戦でスーパー・タイガーがフリーの竹田誠志と組み村上和成、高橋“人喰い”義生と対戦する。