お笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレス（34歳）が、11月7日に放送されたバラエティ番組「ブラマヨ吉田×紅しょうがのアホちゃう!?」（毎日放送）に出演。あの、粗品と「3人でシール交換してる」と語った。関西人が思う「アホちゃう!?」をテーマに話していく番組の中で、平成時代に流行っていたことに関する話題となり、紅しょうが・稲田美紀が「（熊元は）あのちゃんとかとシール交換してますから」と話を振る。これに熊元は「私