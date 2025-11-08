NHK「おかあさんといっしょ」で体操のお兄さんをつとめた“ひろみちお兄さん”こと、タレントの佐藤弘道(57)が5日、自身のSNSで初孫にミルクをあげる「孫バカ」な姿を投稿した。 【写真】初孫にデレデレなひろみちお兄さん「孫バカ」全開 佐藤は4日までにインスタグラムで「私、佐藤弘道は・・・ 私、佐藤弘道は・・・ ふふふ・・・ 『おじいちゃん』になりましたぁ～」と長男夫妻に初孫が誕生したことを報告していた