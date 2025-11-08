男性の魅力を最大限に引き出す〝戦闘服〟とも言われるのがスーツだ。フォーマルな場面はもちろん、日常でもセンスや人柄が表れるアイテムとして注目されている。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、オーダースーツ専門店「ノワールブラン」と共同で、全国の男女1000人を対象に「スーツにこだわりがありそうな男性有名人」についてのアンケ