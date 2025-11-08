熾烈なタイトルレースが続くJ１も、残り３節となった。２位の柏レイソルに勝点１差で首位に立つ鹿島アントラーズは今後、様々な優勝決定のパターンが考えられるが、少なくともラスト３試合を全勝すれば、他クラブの結果に関わらず優勝が決まる。その最初の関門が11月８日にホームで行なわれる横浜FC戦だ。ファンの注目も高まっている。チケットの予定枚数が完売し、北スタンド上層エリアに掲出しているバナーを一時的に撤去