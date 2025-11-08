老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、パートで働く63歳の妻がおり、加給年金がもらえるか知りたいという男性からの質問です。Q：妻は現在63歳です。妻は今までパートで働いており、厚生年金には加入し