観光地に短期間、住み込みで働くリゾートバイト。これまでは２０代や３０代の若者が多く働いていましたが、最近では５０代以上の中高年が増加しています。なぜ人気なのか、その背景を探ります。 中高年の「リゾートバイト」に密着！人気が集まるワケは？ （中澤弘美さん）「本日はご来館誠にありがとうございます」温泉宿で働く１人の女性。（中澤弘美さん）「本日のお造り、コンブで隠れていますが、タラとサクラ