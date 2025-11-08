秋の京都は例年、観光客で大混雑する。名所を回る市営バスは超満員となり、遅れやバスを見送ったりする事態が頻発する。京都市交通局はどんな対策をしているのか。フリーライターの宮武和多哉さんが、現地を取材した――。■京都に「乗れないバス」がある1日34万人が利用する「京都市交通局」の路線バス（以下：京都市営バス）で、「乗れない」「時間通りに来ない」「乗れても混雑で疲れる」といった声が相次いでいる。年々利用の