日本ハムは7日、玉井大翔投手が国内FA権を行使せずに残留すると発表した。玉井は球団公式ホームページを通じて「（FA行使について）考えますと言ったものの、ほぼ心は決まっていた。生まれ育った場所ですし、北海道もこの球団も好き。地元の人たちも沢山応援してくれていますし、特別な思いはあります」とコメント。玉井は16年ドラフト8位で日本ハムに入団。1年目の17年から24試合に登板すると、19年にはシーズン自己最多と