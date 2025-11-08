名古屋ステーション開発が企画･運営する『JR名古屋駅1番線企画』の第6弾として、2025年11月12日から2026年3月1日までの間、JR名古屋駅1番線に「昔の矢場とん」がオープンする。『JR名古屋駅1番線企画』は、使用されていないJR名古屋駅1番線線路上の空間と、ホームの店舗を活用し、店舗･イベント等で活用するというもの。名古屋ステーション開発は、2023年以降ビアガーデンやラーメン店、かき氷イベントを企画･運営してきた。今回は