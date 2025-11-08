日本ハムは7日、中島卓也が国内FA権を行使せずに残留すると発表した。中島は球団公式ホームページを通じて「この歳になって1年でも長くやりたいという思いが強いので、ファイターズで最後までやっていきたいなと思います」とコメント。中島は08年ドラフト5位で入団したプロ17年目を終えた内野手。12年に105試合に出場し一軍定着すると、14年に相手投手が嫌がる粘り強い打撃でレギュラーを掴む。15年には盗塁王、ベストナイン