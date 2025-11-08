『ミッション：インポッシブル』シリーズなどで知られるヘイリー・アトウェルが、ジェラルド・バトラー主演の人質危機を描くアクションスリラー映画『エンパイア・シティ（原題：Empire City）』に出演することが明らかになった。撮影は2025年11月中に開始予定だ。米が報じている。 物語の舞台は、ニューヨークのランドマーク「クライボーン・ビル」。そこで人質事件が発生し、