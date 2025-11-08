『あした死ぬには、』で40代女性のリアルな心情を描き、多くの共感を呼んだ漫画家・雁須磨子（かり すまこ）さん。最新作『起承転転』では、「誰かの妻にもならず、誰かの母にもならず、娘のまま50歳になった」女性が主人公だ。売れない俳優業を辞めて地元・福岡へ帰る決断をした葉子。仕事を辞める、東京を離れる、何かをあきらめる--それは人生の敗退なのか、それとも新しい冒険の始まりなのか。「起承転結」ではなく「起承転転