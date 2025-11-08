金融庁は、みずほ銀行などメガバンク3行が共同で発行するステーブルコインの実証実験を支援すると発表しました。【映像】片山金融担当大臣の発言「本日、メガバンク3行等が実施するステーブルコインの共同発行に関する実証実験を、金融庁のフィンテック実証実験ハブによる支援案件に決定をいたしました」（片山金融担当大臣）実証実験では、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行が共同で発行したステーブルコインを、三菱商