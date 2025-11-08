¡Ö¹­Åç¹ÈÇòÀï¡¢ÇòÁÈ£²¡Ý£°¹ÈÁÈ¡×¡Ê£·Æü¡¢Å·Ê¡µå¾ì¡Ë½©µ¨¥­¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¹­Åç¡¦¹õÅÄÇî¼ùµåÃÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬£·Æü¡¢±×ÅÄÉð¾°Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ë¥²¥­¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿Åê¼ê¤Ë±¦ÏÓ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¼ÂÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¤é¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥¨¡¼¥ë¡£±×ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç£²²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¸ü¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¹â¤¤´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£°Ê²¼¡¢»Ø´ø´±¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£