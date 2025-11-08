「広島紅白戦、白組２−０紅組」（７日、天福球場）確かな良化を感じさせた。広島・久保修外野手（２５）が紅白戦に「１番・中堅」でフル出場し、チーム唯一の３安打。「甘い球を捉える形にはなっている」と自身に及第点の評価を与えた。初回に内野安打で出塁すると、三回は中前打。無死一塁で巡った五回は追い込まれてから中前にはじき返した。快音の裏には、新たな取り組みが奏功している。オフからはバットを右肩に担ぎ