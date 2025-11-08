ドジャースのアレックス・ベシア投手が７日（日本時間８日）、インスタグラムを更新。娘が亡くなったことを報告した。ベシアは「私達の小さな天使、あなたを永遠に愛してます。あなたはいつも私たちと共にいます」と書き出し、「私たちの美しい娘は、１０月２６日（日）に天国へ旅立ちました。今感じている痛みを言葉で表すことはできませんが、彼女を心の中に抱きしめ、共に過ごした一瞬一瞬を大切にしています」などと記した