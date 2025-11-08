街のイルミネーションが輝き始める季節、ジミー チュウ フレグランスからホリデー限定の特別な香りが登場します。アイコニックな「アイ・ウォント・チュウ」が、ゴールドパールのきらめきをまとい、よりラグジュアリーに。ボトルデザインもギフトセットも、まるでジュエリーのような存在感。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりな限定コレクションです♡ ジミ