私はミカ。夫と息子のカズマ（小2）と3人で暮らしています。幼稚園からのママ友、サツキさんはよく私たち親子を遊びに誘ってくれます。けれど運転するのは私だし、都合よくスーパーに寄らせてお礼の一言もなく、なんだか足に使われているような気がしてきました。そんなある日、転校生のレンくん親子がわが家へ遊びにくることに。サツキさんとの付き合いに最近グッタリしている私は、どうかレンくんのママが常識的な方でありますよ