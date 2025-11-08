村上宗隆内野手【ニューヨーク共同】米大リーグ機構は7日、プロ野球ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手（25）を全30球団に契約可能選手として通知したと発表した。交渉期間は米東部時間8日午前8時（日本時間同日午後10時）から12月22日午後5時（同23日午前7時）までで、譲渡金を支払う意思を持つ全ての球団と交渉できる。米国内でも動向が注目され、メジャー公式サイトによるとメッツやマ