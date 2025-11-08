熊本県の南九州自動車道（八代JCT～水俣IC間）は、道路やトンネルの保全工事などのため、11月10日（月）～22日（土）の夜間、上下線ともに通行止めとなります。 【地図を見る】夜間通行止めとなる区間、う回路 【期間】2025年11月10日（月）～11月22日（土）まで 【時間帯】午後8時～翌6時 【予備日】2025年11月27日（木）～12月4日（木） ※天候不良などで工事が順延した場合 【う回路】国道3