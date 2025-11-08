テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が5日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)に出演。娘との感動エピソードを明かした。佐久間宣行氏○娘から鋭い指摘「いろいろやってると燃えるんだよ」大学1年生になった娘と、居酒屋チェーンで食事をしたという佐久間氏は、「18歳の娘と行くなんて大イベントなんですよ」とうれしそうに語り、「乾杯したときに、ヤバッと思って