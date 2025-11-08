俳優の新納慎也（50歳）が、11月7日に放送されたバラエティ番組「発見！タカトシランド！」（北海道文化放送）に出演。メイン出演者のタカアンドトシが、飛行機遅延のため収録開始に間に合わず、一人でオープニングを撮るという緊急事態が発生した。この日のオープニングに、「北海道の皆さん、こんにちは！俳優の新納慎也です。お元気ですか？」と爽やかな笑顔で登場した新納。しかし、「きょう僕…ゲストで…呼んでいただき