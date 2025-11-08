【写真】華奢な体と圧倒的な歌唱力…90年代の美奈子さん「ミス・サイゴン」出演決定時の一枚も本田さんの最期の日々2005年11月6日、歌手・俳優の本田美奈子.さんがこの世を去った。急性骨髄性白血病での緊急入院は同年1月のこと。一日も早い回復を祈り続けていたファンと関係者が涙に暮れてから、今年でもう20年が経つ。それでも、彼女の高く澄んだ歌声が耳に残っている人は多いだろう。1985年にアイドルとしてデビューし、