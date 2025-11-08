ドル円は引けにかけて高値を更新も、やや慎重な動き＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場でドル円は基本的に１５３円台前半を中心とした推移となった。ロンドン市場からのレンジを引き継いだ格好。ロンドン市場午後のドル安局面では１５３円ちょうど前後がしっかりとなり、ＮＹ朝にいったん買いが入った。叱り、ロンドン朝の高値を付けきれず、再び売りが出て１５３円ちょうどを試す展開となった。アジア、欧州に続いて、米国