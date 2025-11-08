慶長5（1600）年に関ヶ原合戦で雌雄を決した後も、徳川家と豊臣家は婚姻を通じて関係を強化するなど、共存を図って来ました。ところが、慶長13（1608）年を境に、家康の豊臣家への態度は急速に冷え込み、やがて「大坂の陣」へとつながっていきます。孫娘の嫁ぎ先でもある豊臣家に対して厳しい視点が生まれた転換点はいったいなんだったのでしょうか──。【写真を見る】家康が「豊臣との共存」から方針を急転換した“事件”表