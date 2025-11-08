来週の米国債入札カレンダー3年、10年、30年で総額1250億ドル 10日（月） 3年債（580億ドル） 12日（水） 10年債（420億ドル） 13日（木） 30年債（250億ドル） 総額1250億ドル ※予定は変更することがあります