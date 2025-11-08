「温かい弁当を提供するチェーン」の元祖・ほっかほっか亭（写真：筆者撮影）【写真】懐かしの1枚「ほっかほっか亭1号店」はこんな感じだったライター・編集者の笹間聖子さんが、誰もが知る外食・中食チェーンの経営課題や現場の工夫を探る連載「外食ビジネスのハテナ特捜最前線」。今回は、創業50年を迎える「ほっかほっか亭」を取り上げています。大手コンビニやスーパーが中食メニューを拡充し競争が激化する中で、同社は「でき