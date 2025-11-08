来週の主な予定日銀主な意見、中川日銀委員に英中銀委員米CPI「史上初」発表なしか ・日銀主な意見10月会合「ハト派」据え置き、反対票変わらず2票で利上げ期待低下 ・中川日銀審議委員夏の講演では利上げに前向きな姿勢示し「ハト派」色を薄めた ・11月会合据え置き支持した英中銀のロンバルデッリ氏、ピル氏、グリーン氏の講演 ・26日の英予算案発表を前に英GDP速報値が発表される、雇用統計・週平均賃金も