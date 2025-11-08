３日からの週は、ドル高の流れと円高圧力が激しくぶつかり合う展開となった。ドルについては、前週のFOMCで利下げ期待が後退した影響が残っていたことに加え、米ISM非製造業景気指数が予想を上回ったことでインフレ圧力の強さが示唆され、再びドル買いが優勢となった。一方、円高を促す材料も多かった。週明けの東京市場再開直後に日経平均株価が大暴落したため、リスク回避の円買いが一気に強まった。また、米企業の人員削減が