▼福岡県（福岡管区気象台・８日５時）【福岡地方】晴れ後くもり【北九州地方】晴れ後くもり【筑豊地方】晴れ後くもり【筑後地方】晴れ後くもり▼佐賀県（佐賀地方気象台・８日５時）【南部】晴れ後くもり【北部】晴れ後くもり▼長崎県（長崎地方気象台・８日５時）【南部】晴れ後一時雨【北部】晴れ後一時雨【壱岐・対馬】晴れ後雨【五島】晴れ後雨▼熊本県（熊本地方気象台・８日５時）【熊本地方】晴れ後くもり【阿蘇地方】晴れ