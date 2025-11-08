◇ドイツ1部ブレーメン 2―1 ウォルフスブルク（2025年11月7日ドイツ・ブレーメン）ブレーメンのDF菅原由勢（25）がホームのウォルフスブルク戦で同点アシストを記録し、2―1の逆転勝利に貢献した。右サイドバックで先発すると、0―1の後半38分にピンポイントの右クロスで同点弾を演出。後半アディショナルタイム4分にも右クロスで勝ち越し弾の起点となった。菅原のアシストは2試合ぶりの今季3つ目でフル出場。ガーナ、