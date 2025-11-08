3COINSと「食卓のやまや」のコラボ商品が登場。2025年11月7日現在、全国の3COINS+plusと原宿本店で、明太子を使ったごはんのお供やおやつ全14種を販売中です。どれもこれもおいしすぎる...●ごはんもん・明太なめ茸（486円）なめ茸のとろみと明太子のピリ辛が絶妙にマッチ。ごはんが止まらなくなる一品です。・明太高菜（378円）高菜のシャキシャキ感と明太子の辛味がクセになる、ごはんにぴったりな味わい。・明太ふりかけ（432円