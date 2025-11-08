本日11月8日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』は、『博士ちゃん×池上ニュース合体3時間SP』を放送。『博士ちゃん』ブロックでは、“食欲の秋”にちなみ、“ひとり農園博士ちゃん”と番組初登場の“ピザ職人博士ちゃん”という食に詳しい2人が登場。6つの新常識レシピを提案する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！北海道在住の中仙道怜（なかせんどう・れん）くん（18歳／高校3年生）は、野菜が好