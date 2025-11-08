週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、街ゆく人たちが実践する快眠術が適した方法か睡眠研究の第一人者・柳沢先生にジャッジしてもらいました！《出演》マツヤマイカ《今回取材した人》筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長 柳沢正史 先生《快眠の極意》?大人はうつ伏せ寝もOK！呼吸しやすい顔の向きで寝るべし?お酒は就寝の３〜４時間前までにすべし?寝る前にスマホを見る場合は、操作