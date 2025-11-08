久保建英が所属するレアル・ソシエダは現地11月７日に開催されたラ・リーガの第12節で、昇格組のエルチェと敵地で対戦。１−１のドローに終わった。敗色濃厚のチームを救ったのが、先発した久保がベンチに下がった64分に投入されたFWウマル・サディクだった。昨季は構想外でバレンシアにレンタルされ、今季もほぼ戦力外状態だったナイジェリア代表FWは、いきなり好クロスで決定機を創出すると、88分にはペナルティエリア内で