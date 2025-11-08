仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は6日、仏メディアのクーリエ・アンテルナショナルの報道を引用して、「中国の若者の4人に1人は自傷行為に及んでいる」と報じた。記事によると、中国のウェブサイト「果壳」が10月31日に掲載した記事で「中国の若者の4人に1人は自傷行為に及んでいる」と指摘し、「ますます多くの教師や保護者が、青少年の非自殺性自傷行為という厄介な問題について議論する