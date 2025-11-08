埼玉県三郷市の関根和也市議（４５）が市職員に対する威力業務妨害容疑で書類送検されたことを受け、職員らから「これで収まってほしい」と期待する声が上がった。関根市議は「市の不正を今後も追及する」と反発を強めている。市によると、関根市議は８〜１０月、２９日間にのべ６７の窓口を訪問して問題行動を起こすなどし、体調不良を訴える職員が相次いだ。９月に４日間にわたり、木津雅晟市長の自宅前で、夜間に拡声機で木