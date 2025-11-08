ドジャースの救援左腕アレックス・ベシア投手（29）が7日（日本時間8日）、自身のインスタグラムを更新。10月に第1子である愛娘が亡くなっていたことを報告した。ベシアは「私たちの小さな天使、私たちは永遠にあなたを愛し、あなたはいつも私たちと一緒にいます」とし赤ちゃんと手をつないだ写真を投稿。「私たちの美しい娘が10月26日日曜日に天国に行きました」とワールドシリーズ（WS）期間中に亡くなっていたことを報告