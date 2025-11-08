侍ジャパンの強化合宿が宮崎県でスタートし、7日の2日目に中日の郄橋宏斗投手がブルペンに入りピッチコムについて語りました。シーズン終了後から「あまり休むことなくしっかりと状態を上げたままを維持しながら、調整しました」という郄橋投手。「体の状態も良いですし、投げてる球も特別悪くはないのかなと思います」と自身の調子について話しました。ボールやピッチコム、ピッチクロックといったNPBと異なる環境と