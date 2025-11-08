今年（2025年）4月13日に開幕した「大阪・関西万博」。テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」で、10月13日に184日間の会期を終えてフィナーレを迎えました。【写真を見る】万博への思い、行った人と行かない人でどう違う？〜TBSの専門家が分析「データからみえる今日の世相」〜【調査情報デジタル】公式Webサイトの発表によると、会期全体での累計来場者数は29,017,924人、うちAD証（関係者入場証）入場者数が3,438,938人との