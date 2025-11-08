12月27日、サウジアラビアで転級初戦…無敗の相手に「黒星つけたい」プロボクシング前WBC＆IBF世界バンタム級王者の中谷潤人（M.T）が12月27日、サウジアラビアのリヤドでWBC世界スーパーバンタム級9位のセバスチャン・へルナンデス（メキシコ）戦に臨む。これがスーパーバンタム級に階級を上げての初戦。7日に都内のホテルで記者会見が行われ「自分自身のパンチを過信せずに」と着実に勝利を目指していく。その先に見据えるのは