横浜DeNAベイスターズとちとせグループは7日、微生物の力でアスリートのカラダづくりを支える手法として、腸内環境データに基づく選手サポート「ちとせメソッド」を 2023 年より進めていたことを発表した。この取り組みでは、選手たちの体内に棲む微生物、腸内細菌叢のデータをもとに食事や生活習慣を個別最適化することで、体組成、コンディション、食習慣の各面でパフォーマンス向上の成果を確認。今回の成果は、すでに高い