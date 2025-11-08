“７年契約”という壁「信頼関係の破綻は認められない」10月30日、ソウル中央地裁が下した判断は冷静かつ明確だった。韓国の人気ガールズグループ『NewJeans』が所属事務所「ADOR」との専属契約を巡って争った訴訟で、裁判所はADOR側の主張を全面的に支持したのだ。スポーツ紙芸能担当記者が解説する。「’24年春、NewJeansのプロデューサーでADORの代表を務めていたミン・ヒジン氏（45）が親会社『HYBE』と対立して解任させられた